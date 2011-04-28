Элтон Джон хочет выяснить, кто является отцом его сына

28 апреля 2011

Знаменитый британский певец Элтон Джон и его муж Дэвид Ферниш стали родителями четырехмесячного Захария Джексона Левона при помощи суррогатного материнства. Ребенок родился в католическое Рождество (25 декабря 2010 года). Ранее они уверяли, что не желают знать, кто является биологическим отцом малыша - сэр Элтон или Дэвид.

Но теперь, как пишет Cosmo.Ru, 64-летняя легенда решил провести ДНК-тест ради того, чтобы понять, кто совместим с Захарием по типу крови. Элтон Джон делает это на случай, если малышу вдруг понадобится экстренная медицинская помощь, отмечает Glamour.

Недавно Элтон Джон заявлял, что надеется, что в его сыне течет именно его кровь. "Зак должен знать, кто его отец, для медицинского архива, - пояснил певец. - Если им окажется Дэвид, я буду очень горд. И в противоположном случае тоже. Для меня это не имеет значения", передает Правда.Ру.

По словам друзей пары, Элтон Джон определенно хочет продолжить свою линию в наследнике, однако он также учитывает рекомендации, согласно которым более молодой мужчина может стать более подходящим донором спермы. "Это очень непростая договоренность, но любовь оправдывает все", - отмечают они.

Родители также рассказали о методах кормления своего сына. Женщина, которая втайне от всех выносила их сына, посылает им свое грудное молоко авиапочтой. Служба доставки подносит его к двери дома пары несколько раз в неделю, сообщает Tata.ru.