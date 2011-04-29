Оппозиционеры-противники Тер-Петросяна готовят ответ

29 апреля 2011

Оппозиционное движние «Сардпарапат» не станет давать каких-либо специальных комментариев по поводу вчерашнего митинга Армянского национального конгресса.

Об этом Epress.am сообщил член инициативной группы движения, кинорежиссер Тигран Хзмалян.

«Либо мы созовем пресс-конференцию в ближайшие дни, либо распространим заявление, оценив сложившуюся в стране ситуацию, а также сообщим о наших дальнейших действиях», - сказал Хзмалян.

Напомним, что после прошлого митинга, другой член «Сардарапат», ветеран карабахской войны Жирайр Сефилян выступил с заявлением на сайте инициативе.

«Выступление Левона Тер-Петросяна как лидера крупейшего оппозиционного фронта оцениваю как пораженческое. Мы были свидетелями, как во время митингов народ начинал спонтанно скандировать «Сейчас!», а деятели с трибун, в том числе и Тер-Петросян, пытались заставить их замолчать, и это им удавалось. Я считаю, что скандирование «спонтанного» лозунга «Левон-президент!» также можно было спокойно прекратить, попросив народ воздержаться от этого до тех пор, пока тирания не уничтожена. Тем более, что Левон Тер-Петросян изначально договорился с народом, что его должно использовать в качестве «ИНСТРУМЕНТА» для борьбы с главарями преступного государства.

И в конце, вместо пораженческих заявлений в адрес властей, было бы намного лучше, если бы он выступал с обращениями в адрес лидеров неведомо почему позабытого «преступного татаро-монгольского государства», а не в адрес коллег, которые боролись и будут бороться за скорейшее свержение этого режима. На данном этапе борьбы с тиранией для меня неприемлемы любые проявления нетолерантности и ирония, которые оппозиционеры применяют по отношению к друг другу», - пишет Сефилян.