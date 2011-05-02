Террориста номер один больше нет

2 мая 2011

В ходе спецоперации в пакистанском городе Абботтабад был уничтожен глава террористической сети "Аль-Каеда" Осама бин Ладен. С этим заявлением в телевизионном эфире вечером в воскресенье, 1 мая, выступил президент США Барак Обама. По его словам, тело бин Ладена находится в распоряжении американских спецслужб.

"Справедливость восторжествовала", - заявил президент США.

По словам Обамы, бин Ладен был убит в результате перестрелки 1 мая 2011 года. В операции участвовала небольшая группа американцев, никто из них не пострадал. Президент США сообщил, что на след бин Ладена удалось выйти в августе 2010 года, а о точном местоположении "террориста номер один" стало известно на прошлой неделе, сообщает lenta.ru.

Впервые информация о предмете выступления президента США появилась в американских СМИ (в частности, CNN и MSNBC) примерно за час до выступления Обамы. Журналисты ссылались на неназванные источники в окружении президента.

Почти десять лет назад, 11 сентября 2001 года, были совершены атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке и на здание Пентагона в Вашингтоне. Считается, что эти теракты были организованы и осуществлены членами "Аль-Каеды". В результате терактов погибли по меньшей мере три тысячи человек.