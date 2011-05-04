Известен первый финалист Лиги Чемпионов

4 мая 2011

Ответный полуфинальный матч Лиги Чемпионов между «Барселоной» и мадридским «Реалом» прошел в напряженной борьбе. После победы, одержанной в Мадриде со счетом 2:0, «Барселона» играла довольно уверенно, однако все сложилось не так просто для каталонцев.

На перерыв команды ушли без голов, но уже в первые минуты второго тайма нападающий мадридцев Игуаин отправил мяч в ворота соперника. Однако гол не был засчитан, так как до того Криштиану Роналду, по мнению судьи, нарушил правила игры в борьбе с Хавьером Маскерано. Роналду помешал сопернику, однако не намеренно: упав после столкновения с Пике, португалец задел защитника «Барселоны».

Счет открыла «Барселона». После великолепной передачи Иньесты Педро, выйдя один на один с вратарем, распечатал ворота Касилиаса.

Футболистам «Реала» удалось сравнять счет. Пасом Анхела Ди Марии воспользовался Марсело. Но это все, что удалось сделать игрокам королевского клуба. Матч закончился со счетом 1:1. Победив по итогам двух игр 3:1, «Барса» вышла в финал Лиги Чемпионов.

За вторую путевку в финал 4 мая поборются английский «Манчестер Юнайтед» и немецкий «Шальке». Матч состоится в Англии. В первой игре англичане победили со счетом 2:0.

Финал Лиги Чемпионов состоится 28 мая на лондонском стадионе «Уэмбли».