Армянские власти отклонили предложение Хаммарберга

11 мая 2011

В своем докладе об Армении, опубликованном 9 мая, комиссар СЕ по правам человека Томас Хаммарберг выразил мнение, что важно, чтобы армянские власти создали независимую комиссию, которая будет осуществлять контроль над правоохранительными органами, повышая таким образом степень доверия к правоохранительной системе. Свое предложение Хаммарберг обосновал важностью борьбы с безнаказанностью. У комиссии, считает он, должен быть ряд полномочий, в том числе и возможность проведения следствия в случае серьезных нарушений прав человека.

Как пишет газета «ЧИ», в ответном письме Хаммарбергу власти Армении фактически отклонили это предложение, отметив, что они осуществляют реформы в правоохранительной системе, и рано говорить о создании подобной комиссии.