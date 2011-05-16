Налбандян едет в родную Францию

16 мая 2011

16 мая глава Министерства иностранных дел Армении Эдвард Налбандян отправится во Францию с двухдневным рабочим визитом.

Министр встретится с высокопоставленными представителями исполнительных и законодательных органов, сообщает пресс-служба внешне-политического ведомства страны.

Напомним, что с 1999 по 2008 гг. Налбандян занимал должность посла Амрении во Франции.

С декабря 2006-го является личным представителем президента Армении в Международной организации франкофонии.