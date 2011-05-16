Нью-йоркский блогер нашел в урне полицейские документы

16 мая 2011

Житель Нью-Йорка Баки Турко опубликовал в своем блоге документы полиции по предотвращению терактов, обнаруженные им в мусорном баке недалеко от Таймс-сквер, сообщает Лента.ru со ссылкой на Associated Press.

Опубликованные документы содержат инструкции по досмотру транспортных средств и указания, на что следует обращать особое внимание: специфические запахи, отсутствие номерных знаков и так далее. Там же приведена карта патрулирования улиц.

Блогер пояснил, что вытащил их из пустого мусорного бака, забрал с собой и рассмотрел только дома. Он решил опубликовать документы, поскольку счел, что это не создаст угрозы для общества, но послужит уроком полиции, небрежно относящейся к бумагам.

Представители полиции Нью-Йорка заявили, что публикация инструкций не привела к утечкам секретной информации, однако признали, что хотели бы добиться более серьезного отношения к документации ведомства.