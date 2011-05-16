Президент о Карабахе: За 20–30 лет на карте появились десятки новых государств

16 мая 2011

Предложенные Минской группой ОБСЕ «мадридские принципы» урегулирования карабахской проблемы подразумевают решение вопроса на основе трех принципов: неприменение силы или угрозы силой, принцип территориальной целостности и право народов на самоопределение. Об этом в интервью, опубликованном на сайте «Московских новостей», заявил президент Армении Серж Саргсян.

- Мы очень четко понимаем, что означают эти три принципа. Азербайджанцы после долгих размышлений тоже сказали «да», но почему-то понимают принципы своеобразно. До сегодняшнего момента руководство Азербайджана на всех уровнях все время грозит возобновлением военных действий. Это нарушение первого принципа. Принцип территориальной целостности понятен и нам, и им, хотя создается впечатление, что они его возвели в абсолютную догму вне контекста международного права. А вот право на самоопределение они понимают только лишь как самоопределение в рамках территориальной целостности Азербайджана. Такого самоопределения не бывает, это усеченное, примитивное самоопределение. Поэтому до тех пор, пока Азербайджан не поймет смысла этого принципа, очень сложно будет идти к решению вопроса. Карабах отстоял свою независимость в кровавой и суровой войне, в тяжелейших условиях, и наивно полагать, что карабахцы могут отказаться от того, чего добились, чего достигли.

Эти принципы - и территориальной целостности, и право народов на самоопределение - позволили и Азербайджану, и Армении получить независимость. Каким же образом в одном случае это приемлемо, а во втором понимается иначе? Это нелогично. Принцип территориальной целостности не означает незыблемость границ. Иначе в мире не образовывались бы новые государства, а за последние 20–30 лет на карте мира появились десятки новых государств.

Как прецедент становление новых государств в мире положительно влияет на международное восприятие права народа Нагорного Карабаха. И дело даже не в том, признаем ли мы сами государственный суверенитет Косово, Южного Судана, Абхазии или Южной Осетии, a в том, что международное сообщество в разных комбинациях признает, что при тех или иных условиях отделение является правомочной формой реализации права на самоопределение.