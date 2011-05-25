ССС изучает новое ВИДЕО о 1 марта. Допрос 50 человек ничего не дал

25 мая 2011

Следственная группа по делу «1 марта» при Специальной следственной службе изучает новый видеоролик, который пополнил архив кадров о событиях 1 марта 2008 года.

На ролике видно как представители власти стреляют в сторону демонстрантов и бросают какие-то предметы, а водомет, который сопровождает их действия, едет, ударясь в припаркованные автомобили.

На пресс-конференции в среду руководитель следственной группы по делу «1 марта» Ваагн Арутюнян ответил на вопрос, выяснила ли Группа, кто стрелял в демонстрантов, из какого оружия и были ли жертвы в результате этих выстрелов. По словам Арутюняна, в данный момент они изучают видеоматериал. Результаты он пообещал представить в короткие сроки.

На вопрос, не изучала ли следственная группа этот видеоматериал в течение прошедших трех лет, Ваагн Арутюнян ответил, что раньше орган предварительного следствия не был знаком с видео.

Как отмечает радостанция «Свобода», Арутюнян сообщил, что после поручения Сержа Саргсяна правоохранительным органам следственная группа допросила более 50 человек, однако допросы пока не дали положительных результатов, показания свидетелей не выявили новых фактов. По его словам, прогресса в раскрытии «1 марта» нет.

«Прогресса нет, но мы ожидаем его, надеясь, что хоть кто-нибудь может представить существенную информацию. В связи с этим предусмотрено проведение более 600 допросов с надеждой получить новые данные о случаях преступления», - сказал Арутюнян.

Он также отметил, что на сегодняшний день пока не решен вопрос допроса бывших президентов Роберта Кочаряна и лидера оппозиции Левона Тер-Петросяна.

Напомним, что на следующий день после выборов президента, 20 февраля, на площадь Свободы в Ереване пришли десятки тысяч граждан, несогласных с итогами голосования, сопровождавшегося вбрасываниями бюллетеней, препятствованием работе журналистов, избиением оппозиционеров.

Демонстранты не покидали улиц до 1 марта, когда ночью тысячи полицейских напали на палаточный городок, в котором разместились протестующие. Площадь была захвачена и блокирована. Спонтанный митинг начал собираться перед мэрией между посольствами Франции и России. Ночью людей окружили сотрудники правоохранительных органов, позже в город вошли подразделения армии.

Граждан под покровом ночи разгоняли с применением оружия. 10 человек были убиты, сотни оппозиционеров арестованы и осуждены. 6 из них до сих пор в тюрьмах. На 20 дней было объявлено чрезвычайное положение. На это время была запрещена деятельность нелояльных к властям СМИ.