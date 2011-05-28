Российский журналист рассказал о поездке в Карабах (ФОТОРЯД)

28 мая 2011

Журналист Евгений Бунтман в своем блоге на «Эхо Москвы» разместил фотографии и рассказал о путешествии в Нагорный Карабах.

«Добраться до Нагорного Карабаха – это целая история. 360 километров от Еревана, доехать как-то иначе не представляется возможным. Конечно, через Азербайджан было бы быстрее – но в последние 20 лет это несколько затруднительно – по известным политическим причинам.

360 километров – лишь на первый взгляд немного – дорога вьется узким серпантином по горам. Дорога не то чтобы плохая – просто повороты на 180 градусов через каждые пять минут утомляют. Другого пути нет – пока в Степанакерте не достроили аэропорт. Впрочем, горные красоты в полной мере компенсируют тяжелое путешествие.

Между Арменией и Нагорным Карабахом есть граница – с настоящими пограничниками и блокпостом. Есть и настоящая виза, которая вклеивается в паспорт и автоматически преграждает последующий въезд в Азербайджан. Никаких, впрочем, БТРов, танков и суровых федаинов, обмотанных пулеметными лентами, на границе нет – контроль как контроль. Других опознавательных знаков, позволяющих понять, что находишься на территории непризнанного государства, нет. Только горы – при въезде в Карабах они совсем другие, полностью покрытые зеленью. И флаги. Карабахский флаг повторяет армянский – но одна его часть отделена белыми зубцами – как символ расколотого народа», - пишет журналист.

Руин, по словам Бунтмана, не так много – за долгие годы многие дома удалось восстановить.

«А другие строения понемногу разрушились, они поднимаются из земли на метр-полтора, не больше, и их почти не видно издали. Первые признаки прошедшей войны: знаменитый Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. Бои за эту полоску земли были особенно кровопролитными.

В Лачине даже появился музей – там не оштукатурены стены, нет света. Зато в зале выставлены археологические находки – древние черепки и сохранившиеся хачкары – резные каменные кресты.

Разрушенных домов немало – на склонах то тут, то там виднеется скелет жилища с пустыми окнами. Отсюда в конце войны ушли азербайджанцы. Дорога продолжает петлять по горам.

Слева на постаменте стоит танк Т-72. Он принимал участие в штурме города Шуши и был подбит – танкисту удалось выпрыгнуть из горящей машины. Эту историю особенно любят здесь рассказывать. Танк отремонтировали и превратили в памятник.

За спиной остается Шуши – город крепость, и в низине открывается Степанакерт, столица республики. Во время карабахской войны город подвергался обстрелам со всех сторон: из Шуши азербайджанские военные били по Степанакерту из «Градов». И тем удивительнее видеть вместо руин вполне благополучный город.

Появился он сравнительно недавно – в 20-х годах, и старых построек в нем не так много. Некоторые строения были разрушены во время войны. Но есть еще два-три квартала с низенькими каменными домами, типичными для южных городов. Остальной центр – либо стандартные советские здания, либо новостройки. Причем большинство из них сделаны со вкусом и вполне достойны красоваться на открытках

Степанакерт оказывается очень современным городом – на каждом углу банкоматы, автоматические обменники, а в центральном парке – бесплатный WiFi. WiFi есть и во всех гостиницах, и большинстве кафе.

Многие надписи дублируются на латинице – что, конечно, не может не радовать. В отличие от многих небольших городов, Степанакерт не замирает после захода солнца – вечером в пятницу по центральной площади гуляют парочки, мамы с колясками, и даже поздно ночью в парке сидят небольшие компании и разговаривают. Степанакертцы гордятся безопасностью в своем городе – не раз нам приходилось слышать, что гулять там можно даже поздно ночью, и без всяких приключений. Тем не менее, машины полиции курсируют по городу постоянно – превентивно следят за порядком.

Одна из главных достопримечательностей – новое здание аэропорта. Он еще не открыт, но терминал уже полностью готов. Осталось лишь расширить взлетно-посадочную полосу. Аэропорт совсем небольшой – одновременно он сможет принять до 100 человек: 50 прилетающих, столько же улетающих. Да и самолеты здесь будут небольшие. Зато выглядит терминал вполне современно – ничего лишнего, никакой лепнины, только блестящий металл и синее стекло. Открыть его обещали в мае, но потом перенесли на осень.

Еще одна интересная деталь – стадион. Вмещает он 15 тысяч, и выглядит куда приличнее многих российских полей. Правда, на нем почти никто не играет, лишь местный клуб – приезд любой профессиональной команды, в том числе и из Армении, в непризнанную республику неминуемо обернется скандалом.

Справедливости ради надо сказать, что Степанакерт все-таки столица, и там сосредоточены все органы госвласти и, соответственно, финансы. В других городах последствия войны гораздо заметнее. Об этом в следующей части», - подытожил журналист.