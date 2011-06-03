2026 г. 3 июня, среда
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В Армении не умеют и не хотят предохраняться - исследование

Армянские мужчины не умеют пользоваться презервативами.  К такому выводу пришли американские ученые. Свое заключение, как передает АрмИнфо, ученые из Атланты отразили в отчете «Показатель неправильного использования презервативов среди работников секс-индустрии в Армении», опубликованном в International Journal of STD & AIDS.

Согласно отчету, перекрестный анализ исследования выявил распространенность и соотношение неправильного использования презервативов среди женщин, занимающихся проституцией в Армении. Опрос был проведен среди 117 уличных проституток в возрасте от 20 до 52 лет.

78% участниц опроса засвидетельствовали, что допускается неумелое обращение с презервативами. Кроме того, ряд клиентов выказывает нежелание использовать презервативы, а также алкогольное опьянение клиентов не позволяет им умело обращаться с предохраняющим средством.

Исследователи предупреждают о необходимости соответствующих инстанций заняться уличными жрицами любви в Армении с тем, чтобы снизить уровень неумелого обращения с презервативами и не допустить распространение инфекций, передаваемых половым путем, в том числе СПИДа.

Армения
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