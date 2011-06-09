Серж Саргсян кинул Конгресс - оппозиционер

9 июня 2011

Член инициативной группы движения «Сардарапат», бывший командир Шушинского особого батальона Жирайр Сефилян считал и считает вредным диалог между властями и Армянским национальным конгрессом.

«В связи с этим в народе поднялась волна отчаяния, так как общество считает этот процесс отказом оппозиции от борьбы», - заявил Сефилян на пресс-конференции в четверг.

По его словам, народ отчаялся после заявления лидера АНК Левона Тер-Петросяна о том, что в Армении нет потенциала для смены власти.

«В таком случае возникает вопрос, почему он вошел в активную политику и представил заявку на избавление от этого режима», - подчеркнул Сефилян.

Кроме того, он считает, что предвыборные процессы начались достаточно рано:

«Всю эту операцию можно назвать операцией по переназначению на следующих президентских выборах. Серж Саргсян, долго наблюдая за процессом, пересчитав зубы лидера оппозиции, поняв, что он не знает иного пути, как реформы посредством выборов, начал вести диалог», - заявил Сефилян.

По словам оппозиционера, сейчас, когда Серж Саргсян «кинул» Конгресс, АНК «недоумевает, не знает, что делать».

Сефилян призвал нескольких единомышленников АНК перестать идти за Левоном Тер-Петросяном, так как они «также будут дискредитированы, а движение «Сардарапат» лишится хороших личностей».

«Мы живем в период гибели третьей республики, но наши потомки увидят рождение четвертой», - заключил Жирайр Сефилян.