24-летняя арабка, желая отомстить мужу, сожгла 57 женщин и детей

13 июня 2011

Суд Кувейта вынес смертный приговор женщине, обвиняемой в поджоге свадебного шатра, а, следовательно, в убийстве 57 женщин и детей, сообщает MIGnews.com со ссылкой на Gulf News.

24-летняя Насра аль-Энези была признана виновной в поджоге и предумышленном убийстве, которое было связано со вторым браком ее мужа в августе 2009 года.

Помимо погибших еще около 80 человек были ранены при пожаре в городе Джахра, примерно в 25 километрах к западу от Эль-Кувейта.

Ни муж, ни его новая невеста в палатке в тот момент не находились, говорится в сообщении. Как это принято в Кувейте, такие события, как свадьба мужчины и женщины отмечают отдельно.

Обвиняемая сначала сказала, что хотела отомстить мужу за то, что он женится еще раз. Позже она утверждала, что поругалась с невесткой, а затем стала отрицать все обвинения, утверждая, что она дала показания под силовым давлением.

Постановление на казнь теперь должен подписать эмир Кувейта.

Напомним, что по законам ислама мужчине разрешается иметь четырех жен.