Клиент проститутки надругался над ее 4-летней дочерью. Полиция умыла руки

15 июня 2011

20 дней назад в армянском городе Аштарак 40-летний мужчина совершил действия сексуального характера в отношении 4-летней девочки.

Как пишет газета «Грапарак», большинство жителей города знают его. Мать девочки, по данным издания, занимается проституцией, и ребенок приглянулся одному из ее очередных клиентов. Девочка подробно рассказала полицейским, что с ней делал «дядя мамин друг», однако полиция не возбудила уголовного дела. В качестве причины отмечается, что судмедэкспертиза не показала повреждений девственной плевы. При этом были проигнорированы остальные признаки домогательств.

Газета представляет мнение ряда психологов, согласно которому ребенок видел, чем занимается мать, так как та принимала клиентов на дому. «Не исключено, что малышка воспроизводит увиденное. У детей этого возраста богатое воображение», - передает издание версию экспертов.

Мать ребенка никак не комментирует случившееся, отказываясь раскрывать детали. Делом, по данным «Грапарак», перестала заниматься и полиция, оставив его общественным организациям и отделу по вопросам женщин, детей и семей при областной администрации Арагацотна. Отдел собирается обратиться в суд, чтобы лишить или ограничить родительские права матери.

«Грапарк» также отмечает, что девочка узнала в лицо человека, надругавшегося над ней. Представители общественных организаций отмечают, что в статье 142 УК Армении нет четкого пояснения к «совершению аморальных действий в отношении лица, не достигшего 16 лет». При этом с юридической точки зрения поцелуи и ласки в отношении детей также являются действиями подобного характера, и медэкспертиза в данном случае могла и не придти к конкретным выводам.