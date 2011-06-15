Экс-депутат не поддержал боевого товарища Сержа Саргсяна и отсидел 39 месяцев

15 июня 2011

Амнистированный в прошлом месяце депутат, ветеран карабахской войны Сасун Микаелян приветствует диалог между властями и Армянским национальным конгрессом и уверен, что к концу текущей недели президент Армении Серж Саргсян выступит с заявлением по этому поводу. При этом бывший однопартиец нынешнего главы государства отметил, что у него нет «ожиданий от диалога».

«В Армении делается такое впервые. И хватит некоторым оппозиционерам обвинять их в совершении ошибки и продажности. Я говорил, что в конце концов, мы должны идти по цивилизованному пути, по пути выборов, чтобы показать внешнему миру, что мы избрали этот путь», - заявил Микаелян.

По его словам, политзаключенные были освобождены именно в результате давления внешних сил и народа. На вопрос, встречался ли он с бывшими коллегами-депутатами после освобождения, Микаелян сказал, что пока не хочет их видеть.

А президента Сержа Саргсяна бывший депутат и теперь считает своим боевым товарищем. «На съезде Республиканской пратии я заявил, что поддержу Сержа Саргсяна, но настал тот день, когда наши политические взгляды разошлись, и я сказал, что не стану участвовать в выборах с этой командой, в результате - три года и три месяца», - резюмировал Сасун Микаелян, проведший в заключении указанный срок.