Лесбиянки, геи, бисексуалы и транссексуалы смогут достучаться до руководства Армении

16 июня 2011

4 июня в Цахкадзоре Уполномоченный по правам человека Армении и общественная организация «PINK Armenia» подписали Меморандум о взаимопонимании. Целью Меморандума является обеспечение сотрудничества сторон в сфере защиты прав представителей сексуальных и гендерных меньшинств - лесбиянок, геев, бисексуалов, транссексуалов (ЛГБТ).

В Меморандуме отмечается, что в ходе сотрудничества стороны обсудят исследования и предложения общественных организаций, и в случае необходимости Омбудсмен обратится с предложениями о законодательных инициативах в правительство и парламент страны.

Организации, действующие в сфере защиты прав представителей ЛГБТ, переадресуют Обмудсмену полученные ими конкретные обращения/жалобы. Согласно меморандуму о взаимопонимании, сотрудничество продлится до 1 февраля 2017 года.