Армянскому католикосу не хватает опыта, считает Илия II

20 июня 2011

Грузинская Церковь открыта для всех, однако она не допустит угнетения грузинского народа и Грузии , - об этом Святейший и Блаженнейший Илия II, Католикос-Патриарх Грузии, Архиепископ Мцхета-Тбилиси и митрополит Пицунды и Цхум-Абхазети заявил вчера в соборе Пресвятой Троицы во время воскресной проповеди, сообщает "Грузия Online".

Патриарх коснулся этого вопроса при упоминании визита в Грузию Верховного Патриарха и Католикоса всех армян Гарегина второго.

«Гарегин второй молодой человек, и наверно, ему необходимо набраться больше опыта. Он умён, однако хочет сделать всё быстро, что не получается. Я сказал ему, что обладаю большим опытом, поэтому спокойствие лучше всего», - отметил Илия Второй.

По словам Илия второго, на встрече с армянским патриархом шла речь об отношениях Церквей двух стран. «Армяне желают открыть ещё церкви в Грузии. Мы предложили, что если в Грузии откроются армянские церкви, то и в Армении должны обязательно открыться грузинские храмы. Мы договорились, что в будущем у нас будет сотрудничество получше. Хочу сказать, что Грузинская Церковь открыта для всех, однако она не допустит угнетения грузинского народа и Грузии», - отметил Илия второй.