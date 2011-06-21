Ту-134 cтолкнулся с землей и разрушился. Тела погибших разбросаны вблизи жилых домов

21 июня 2011

Пассажирский Ту-134 потерпел катастрофу в Карелии. Первоначально речь шла лишь о «жесткой посадке», но скоро стало понятно, что все гораздо серьезнее. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росавиацию, лайнер заходил на посадку в сложных метеоусловиях, столкнулся с землей и разрушился.

МЧС России подтверждает гибель 44 человек. «По уточненным данным, на борту потерпевшего катастрофу самолета Ту-134 под Петрозаводском находились 43 пассажира и девять членов экипажа, а не пять, как сообщалось ранее. По последним данным, 44 человека из 52 находящихся на борту погибли, восемь получили ранения различной степени тяжести», - приводит агентство слова начальника Управления информации МЧС Ирины Андриановой. Позднее поступила информация, что состояние семи из восьми раненных оценивается как крайне тяжелое - они находятся в медучреждениях с травмами и ожогами.

Среди погибших футбольный арбитр Владимир Петтай, который судил матчи российского чемпионата по футболу. По данным МЧС, на борту разбившегося самолета Ту-134 был один иностранец - спасатель из Швеции Якоб Веттрут, он летел на конференцию.





Из экипажа выжила только стюардесса Юлия Скворцова. Врачи сейчас борются за ее жизнь, отметили в оперативном штабе МЧС Карелии.

По словам представителя прокуратуры Карелии, на которого ссылается «Интерфакс», самолет рухнул на Суояровское шоссе под Петрозаводском. «Картина на месте происшествия страшная. Тут месиво», - сказал собеседник агентства.

Обломки самолета лежат у жилых частных домов, они чудом не задели жилые строения, расположенные на окраине населенного пункта Бесовец. Тела погибших разбросаны вдоль шоссе, в том числе вблизи жилых домов.