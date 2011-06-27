Ереванских торговцев посылают на несуществующий рынок

27 июня 2011

Ереванские торговцы продолжают активно бороться против запрета столичной мэрии на уличную торговлю. В воскресенье между сотрудниками ереванского городского муниципалитета и осуществляющими уличную торговлю на проспекте Тиграна Меца снова случился конфликта.

В телефонном разговоре с Epress.am одна из протестующих по имени Гаяне сообщила, что сотрудники мэрии вновь потребовали их собрать товар и покинуть это место, пригрозив конфискацией овощей фруктов,носков и платков.

«Говорят, что для нас построили мини-рынок и чтобы мы торговали там, но никакого мини-рынка нет. А в местах, где они предлагают торговать, мы торговать не можем, так как товара у нас мало», - сказала Гаяне.

Свое недовольство торговцы выражают с января этого года, когда было принято решение о запрете на уличную торговлю.