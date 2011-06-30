Французские пенсионеры удочерили гориллу

30 июня 2011

Владельцы небольшого частного зоопарка в Сен-Мартен-ла-Плен (департамент Луара) Пьер и Элиан Тивильон удочерили 13-летнюю гориллу, от которой отказалась мама. Ее зовут Дижит, и весит она 80 килограммов, передает MIGnews.com.

Пьер и Элиан Тивийон - ветеринары, которые всю жизнь проработали в зоопарке. Горилла Дижит фактически росла сиротой. Сразу после родов мама перестала кормить молоком и покинула ее. Сейчас же горилла днем живет в зоопарке, а ночует дома у своих новых родителей. Их дом - сразу возле зоосада.