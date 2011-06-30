Черепахи тормознули работу нью-йоркского аэропорта

30 июня 2011

Десятки рейсов были задержаны сегодня в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за 150 черепах, выползших на взлетно-посадочную полосу в поисках места для откладывания яиц, сообщает ИТАР-ТАСС.

По словам представителей нью-йоркских авиационных властей, рейсы задерживались в среднем на полчаса. Сотрудники аэропорта отлавливали пресмыкающихся и переносили их в безопасное место.

Это уже не первый случай, когда черепахи нарушают работу международного аэропорта, который находится на берегу залива Ямайка. Именно оттуда эти животные попадают на летное поле. Так, в 2009 году 78 черепах ненадолго перекрыли взлетно-посадочную полосу. «Наш аэропорт окружен водой, и нам часто приходится сталкиваться с нашими маленькими соседями», - сказал представитель аэропорта Джон Келли.