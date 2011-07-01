Дочь Каддафи дала интервью французскому телеканалу

1 июля 2011

Между официальным Триполи и представителями Переходного национального совета (ПНС) ведутся как прямые, так и опосредованные переговоры. Об этом заявила в четверг вечером в интервью французскому телеканалу «Франс-2» дочь Муамара Каддафи Аиша, передают "Вести".

«В настоящее время ведутся как прямые, так и опосредованные переговоры. Мы прикладываем все усилия к тому, чтобы перестала литься кровь ливийцев. Ради этого мы готовы пойти даже на соглашение с дьяволом, то есть с вооруженными повстанцами», — сказала представительница семьи Каддафи.

Она, однако, ушла от прямого ответа на вопрос, когда Муамар Каддафи отойдет от власти. «Вы явно не хотите понять, что Муамар Каддафи — символ и лидер ливийского народа. Куда он может уйти?» — спросила Аиша.

Дочь Каддафи, адвокат по профессии, выступила с жесткой критикой проводимого международной коалицией вооруженного вмешательства. Она обратилась с призывом «к матерям и женам французских летчиков, которые бомбят Ливию».

«У меня уже погиб один из детей. Ваши мужья действуют в Ливии отнюдь не ради защиты гражданского населения. Они убивают мой народ и моих детей. Все это ради того, чтобы Саркози мог тешить себя мыслью о том, что чем больше он убьет ливийцев, тем больше он завоюет себе голосов на президентских выборах», — сказала дочь ливийского лидера.