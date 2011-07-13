Джорджа Буша отдают под суд

13 июля 2011

В своем ежегодном докладе правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) выдвинула серьезные обвинения против экс-президента США Джорджа Буша-младшего.

Согласно докладу организации, президент Буш разрешил применение пыток в американских тюрьмах. Правозащитники также обвиняют нынешнего президента США Барака Обаму в бездействии и требуют начать расследование против экс-главы Белого дома, передает «Коммерсант».

HRW провела собственное расследование преступлений прежней республиканской администрации, на основе которого подготовила 107-страничный доклад «Пытки сходят с рук». Представители правозащитной организации утверждают, что собрали достаточно информации для начала расследования против Джорджа Буша-младшего. Вместе с ним на скамью подсудимых, по мнению HRW, должны сесть и его соратники: бывшие вице-президент Ричард Чейни, министр обороны Дональд Рамсфелд и директор ЦРУ Джордж Тенет. Кроме того, HRW настаивает на расследовании причастности к этим преступлениям экс-госсекретаря США Кондолизы Райс и экс-генпрокурора Джона Эшкрофта.