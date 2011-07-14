В США согласились называть Грузию Джорджией

14 июля 2011

США удовлетворили просьбу Грузии и изменили код страны на въездных визах в Соединенные Штаты для граждан Грузии с GRZ /Gruzia/ на GEO /Georgia/. Об этом сообщил посол Грузии в США Темури Якобашвили.

Грузинский дипломат отметил, что это изменение уже вошло в силу и "отныне все граждане Грузии будут въезжать в США по визам с новой кодировкой своей страны", передает Грузия онлайн.

"Несмотря на то, что процесс изменения кода на визах для США был связан с дополнительными расходами и техническими сложностями, этот вопрос был решен положительно – код на въездных визах в США для граждан Грузии изменен с GRZ на GEO", – заявил Якобашвили.