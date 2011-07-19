Баку советует Москве повлиять на Ереван

19 июля 2011

Азербайджан обеспокоен присутствием российских военных на территории Армении. Об этом в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил личный представитель президента Азербайджана по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, зам.главы МИД Араз Азимов. По его мнению, России нужно переключиться с милитаристской на экономическую концепцию присутствия на Южном Кавказе.

"Увы, Россия считает необходимым держать на территории Армении вооруженные силы. Мы видим все меньше и меньше основания для такой милитаристской концепции ее присутствия в Южном Кавказе - пришло время менять танки на танкера, то есть военную форму присутствия на экономическую", - заявил он.

Азимов считает, что в интересах России убедить Армению принять конструктивные предложения, которые звучат в переговорах.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров выразил мнение, что российская военная база в Гюмри не будет использоваться в антиазербайджанских целях.

“У нас с РФ военно-политическое сотрудничество тоже на достаточно высоком уровне. Не думаю, что российская военная база в Гюмри будет предпринимать какие-то антиазербайджанские действия, которые противоречат уровню взаимоотношений между Азербайджаном и РФ”, – сказал Мамедъяров в интервью агентству “Интерфакс”.

Комментируя развития взаимоотношений России и Армении в сфере безопасности, глава МИД отметил, что Азербайджан не вмешивается “в отношения Москвы со своим форпостом”. “Поэтому России решать, как она укрепляет и содержит свой форпост. С другой стороны мы, конечно, хотели бы больше прозрачности и открытости решений, чтобы было бы больше предсказуемости с тем, чтобы каждый знал четкую позицию, на которой он стоит”, – подчеркнул Мамедъяров.