2026 г. 3 июня, среда
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Власти Азербайджана пустят к себе журналиста «Эха» после урегулирования карабахского конфликта

Власти Азербайджана могут разрешить въезд в страну заместителю главного редактора «Эхо Москвы» Сергею Бунтману, правда, только после урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом в интервью радиостанции заявил замминистра иностранных дел республики, личный представитель президента Азербайджана по урегулированию Нагорно-карабахского конфликта Араз Азимов.

Журналист «Эхо Москвы» попал в черный список лиц азербайджанского МИДа после того, как посетил Нагорный Карабах и взял интервью у нескольких высокопоставленных деятелей непризнанной республики.

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