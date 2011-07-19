Власти Азербайджана пустят к себе журналиста «Эха» после урегулирования карабахского конфликта

19 июля 2011

Власти Азербайджана могут разрешить въезд в страну заместителю главного редактора «Эхо Москвы» Сергею Бунтману, правда, только после урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Об этом в интервью радиостанции заявил замминистра иностранных дел республики, личный представитель президента Азербайджана по урегулированию Нагорно-карабахского конфликта Араз Азимов.

Журналист «Эхо Москвы» попал в черный список лиц азербайджанского МИДа после того, как посетил Нагорный Карабах и взял интервью у нескольких высокопоставленных деятелей непризнанной республики.