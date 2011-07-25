В США умер создатель куклы Барби

25 июля 2011

В Лос-Анджелесе умер Эллиот Хэндлер, один из основателей компании Mattel - производителя кукол Барби, сообщает UPI со ссылкой на родственников бизнесмена. Причиной смерти Хэндлера стала сердечная недостаточность. Создателю знаменитых кукол было 95 лет.

По словам дочери Хэндлера, Барбары Сигал, похороны ее отца должны состояться во вторник, 26 июля. Кто будет присутствовать на траурной церемонии и где именно будет погребен один из основателей Mattel, пока не сообщается.

Эллиот Хэндлер родился 9 апреля 1916 года в Чикаго, штат Иллинойс. Детство он провел в Колорадо, а затем переехал в Калифорнию, где закончил колледж дизайна по направлению промышленного дизайна. В конце 1940-х годов Хэндлер вместе со своей супругой Рут и другом Гарольдом Мэтсоном создали компанию по производству игрушек Mattel.