Олигархи Лфик и Немец меньше всего доверяют Армении

25 июля 2011

В условиях нынешней экономической ситуации в Армении даже после системных реформ будет довольно сложно восстановить и ввести в нормальное русло экономику страны. Об этом заявил руководитель партии «Свобода», экс-премьер Грант Багратян в ходе состоявшейся на прошлой неделе встречи с молодежью партий-членов Армянского национального конгресса.

«Сегодня наша страна живет за счет трансфертов. Деньги приходят в Армению, к примеру, из России, население Армении тратит их покупая товары у Лфика и Немца (прозвища местных олигархов Самвела Алексаняна и Рубена Айрапетяна, подробнее смотрите ниже - ред.), а они доверяют Армении меньше всех и переводят свое состояние в другие страны. Получается, что входящие в Армению деньги не инвестируются внутри страны, а очень скоро покидают ее, причем безвозвратно», - сказал Багратян.

По его словам, для вывода страны из тяжелой экономической ситуации, в первую очередь, необходимо привести олигархов в налоговое поле, устранить монополии, контролировать работу Центрального банка.

Багратян обратил внимание присутствующих на деятельность Центробанка в период острого кризиса. «Руководитель ЦБ заявляет, что в условиях кризиса не обанкротился ни один банк. Но как это получается? Мы работаем для банков? Для того, чтобы они не обанкротились? Это значит, что банки не обанкротились за наш счет, обобрали нас, чтобы ни один банк не пострадал», - отметил бывший премьер.

Один из присутствующих поинтересовался, как члены Конгресса, которые придерживаются социалистических взглядов, могут представить вместе с либералами из АНК общую экономическую программу. Багратян привел в пример созданную им же экономическую программу «100 шагов»: «Социалисты считают, что это социалистическая программа, либералы считают, что либеральная. Когда государственный интерес становится высшей ценностью, в таком случае всегда возможно сотрудничество между политическими силами, придерживающимися различных идеологий. Я не вижу проблем в разных идеологических подходах».

Справка: Лфик Само - Самвел Алексанян, депутат, член Республиканской партии, владелец сети супермаркетов «Ереван-Сити», монополист в некоторых сферах импорта, в частности, сахарного песка. Прозвище Лфик, по слухам, получил, так как в начале предпринимательской карьеры занимался продажей бюстгальтеров.

Немец Рубо - республиканец, депутат, президент Федерации футбола Армении Рубен Айрапетян, владелец отобранной у бизнесмена-оппозиционера Хачатура Сукиасяна завода минеральных вод «Бжни». Есть версия, что прозвище Немец он получил из-за крутого нрава, жестокости и пунктуальности. Другая версия гласит, что его отец во время Второй мировой войны какое-то время сотрудничал с немцами.

фото с foi.am