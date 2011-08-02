ФОТО с армянином не помогло забыть азербайджанских шехидов

2 августа 2011

Публикация фотографий, где азербайджанская участница песенного фестиваля Славянский базар Айнишан Гулиева (вторая слева) запечатлена рядом с представителем Армении Нареком Макаряном, спровоцировала волну недовольста среди азербайджанских пользователей интернета.

Aze.az сообщает, что певице пришлось удалить Макаряна из списка друзей в социальной сети Фейсбук.

Мать Айнишан Айбениз Гашимова, которая сопровождает дочь на фестивале в Витебске оправдалась за фотографии с армянином: «Этот армянский парень высказывал свою любовь к Азербайджану, организаторы постоянно ставили его около Айнишан. Наш народ миролюбивый, не могли же мы прогнать его от нас, участники и гости фестиваля все видели. Айнишан с детства растет без отца, ее отец скончался, сражаясь за Родину, то, что Айнишан сфотографировалась с армянином не значит, что мы забываем наших шехидов. Нет! Наша семья пережила большое горе, но мы проявили миролюбие. Мы не могли прогнать его или нагрубить, опозорив тем самым нашу страну», - передает слова матери Aze.az.