Азербайджан готовится угодить геям

16 августа 2011

Жителям Азербайджана, столица которого готовится принять песенный конкрус Евровидение-2012, следует терпимо относиться к представителям нетрадиционных ориентаций и мышлений. Об этом в беседе с Vesti.az заявила член азербайджанский делегации на конкурсе Лейла Гулиева.

Говоря о возможности проведения в Баку традиционного для Евровидения гей-парада, Гулиева сказла: «Они знают куда едут. Этот вопрос нам задали и на пресс-конференции после победы, интересовались существованием гей-клубов и т.д. Еще тогда мы им дали знать, что они приедут в страну, где большинство населения исповедует ислам, и здесь с этим очень строго».

При этом она не исключила проведение «вечеринок для представителей нетрадиционной ориентации с участием любителей Евровидения». «Давайте посмотрим правде в глаза, у нас Баку это все есть, но это действует на определенном уровне и под определенной завесой. Это все покрыто тайной, но это есть, и по этой причине необходимо спокойно относится. Мы - народ гостеприимный и должны с уважением их принять и с уважением попрощаться».