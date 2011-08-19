Обвиняемый в педофилии Тер-Погосян ведет себя корректно, комментирует свои видео

19 августа 2011

По делу о педофилии, в которой обвиняется экс-глава «Ахталинского горнодобывающего завода» Сероб Тер-Погосян, проходят 10 потерпевших и 13 свидетелей. До сих пор в ходе четырех судебных заседаний были допрошены пятеро потерпевших. За это время жалоб на состояние здоровья и судебный процесс со стороны обвиняемого не было. Об этом в интервью газете «Аравот» сообщил обвинитель Арам Амирзадян.

Тер-Погосян, по словам обвинителя, ведет себя довольно корректно, подчиняется требованиям суда, порядку изучения улик. Рассмотренные до сих пор доказательства подтверждают выдвинутые обвинения, никто из пострадавших не отказывался от своих показаний, отметил Амирзадян.

- Как реагирует на просмотр видео с совращением малолетних подсудимый, который сам записывал и хранил ролики?

- Смотрим видеозаписи, в некоторых случаях он сам объясняет содержание и раскрывает детали происходящего на экране.

- Возможно, что с какого то момента судебные заседания будут проходить в открытом режиме?

- Закрытость заседания обусловлена исключительностью дела, принципом сексуальной неприкосносвенности. В любом случае, по закону объявление вердикта будет проходить открыто.