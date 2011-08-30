Праздник жизни. 20 лет Армении через творчество Давида Кареяна (ФОТО)

30 августа 2011

2 сентября в Центре новаторского экспериментального искусства (НПАК) откроется ретроспективная выставка работ Давида Кареяна «Праздник жизни».

По словам куратора Соньи Паласанян, на выставке будут представлены работы, созданные Кареяном за 17 лет. Они разделены на четыре части. «Первая - это работы молодого автора во времена, когда Кареян был активистом, желал что-то поменять в области искусства. Второй период его деятельности - это видеоарт, перформинги, инсталяции, которые очень сильно влияют на сегодняшних молодых художников», - отметила куратор.

В большом павильоне НПАК представлен самая крупная работа: видеоарт о правах человека, земле, войне. Она была представлена в 2003-м на Венецианской биеналле современного искусства.

Художник Арман Григорян, говоря о Кареяне, отметил важность параллелей литературы и искусства, которые проводил художник: «Армянская литература 70-х была периодом создания чистого творчества, и Давид свой этот период считает чистыйм искусством. У него есть тексты о чистом творчестве, выступления, призванные объяснить его понимание чистого творчества».

Икусствовед Лилит Саргсян отметил название вытсавки «Праздник жизни». «Несмотря на то, что мы не договаривались о том, чтобы не говорить о Кареяне как об ушедшем, все непроизвольно говорили о том, что Кареян жив. За которткий промежуток жизни Кареян сумел пронести сквозь свое творчество 20-летнюю историю независимости Армении», - сказала искусствовед.

Давид ушел из жизни 3 января 2011 года. Его сбил автомобиль, когда он переходил улицу перед своим домом в Ереване.

















