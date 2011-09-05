Малыш, получивший травму из-за врача, прожил 20 дней и скончался в Ереване

5 сентября 2011

Младенец, впавший в кому после рождения, предположительно, из-за халатности заведующей родильным отделением больницы города Вайк Метаксьи Ованисян, скончался накануне в ереванской больнице, прожив 20 дней.

Следсвтенный отдел полиции области Вайоц Дзор начал сбор материалов по делу. Врачи с самого начала заявили, о том, что 3,5-килограмовый малыш не выживет.

Сестра свекрови 20-летней роженицы Армине Торосян Цовинар Хачатрян в беседе с Epress.am заявила, что они требуют уволить врача: «Мы живем в одном селе и не враги друг другу, но Метаксья не должна работать».

Сама роженица чувствует себя нормально. Первая беременность их невестки, по словам Хачатрян, протекала нормально. «Никаких проблем не было. Это из-за Метаксьи наш малыш в коме. Врачи говорят, что у него в голове образовалась гематома, а это значит конец. Просто сердце у ребенка здоровое - вот и живет».

Ранее сообщалось, что в середине августа жительница села Гндеваз с признаками родов была доставлена в больницу города Вайк, где ей сделали укол анальгина-димедрола и отправили домой. Как рассказала родственница роженицы Цовинар Хачатрян, в день родов их заставляли приобретать всякие препараты, которые не нужны были роженице, и врачи их забирали себе.

По ее словам, близкие протестовали против укола, так как знали что эти препараты опасны для беременных, но медсестра заявила что делает то, что ей приказали. Родственники в 16:00 позвонили заведующей родильным отделением Метаксье Ованисян, которая сказала, чтоб ее подождали до 22:00, так как она занята мойкой шерсти.

В 10 вечера врач приехала. «Она приехала, задушила ребенка, сжала его головку так, что у него случилось кровоизлияние в мозг. А вконце она сказала «пусть ребенок умрет, я сделаю вскрытие, так как возможно, что у него нет легкого». Она оставила ребенка умирать на столе, а рядом в крови лежала роженица. Сказала, что придет, когда у него остановится сердце», - рассказал другой родственник роженицы Аветик Ихпиарян.