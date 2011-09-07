WikiLeaks: Армения разделена на пирамиды Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна

7 сентября 2011

В Армении руководствуются политикой «победителю достается все», и это портит не только политическое поле, но и бизнес, и экономику. Об этом в депеше Госдепу 17 ноября 2009 года пишет посол США в Армении Мари Йованович. Послание рассекретил проект WikiLeaks.

«Более того, итоги президентских выборов 2008 года изменили принцип «живи и дай жить другим», который позволял предпринимателям-сторонникам экс-президента Левона Тер-Петросяна (в частности, Хачатуру Сукиасяну по прозвищу Грзо) сохранить свой бизнес после отставки главы государства в 1998 году.

Когда ЛТП пал жертвой так называемого дворцового переворота, одним из неписаных условий стала неприкосновенность его предпринимателей при их невмешательстве в политику. Открытая поддержка Левона Тер-Петросяна на выборах 2008 года со стороны Грзо положило конец всем договоренностям.

Представитель посольства имел беседу с предпринимателем, хорошо знакомым с политической и экономической жизнью Армении. Его словам можно верить. На основе этого и других личных источников можно сделать вывод, что в Армении есть две основные бизнес пирамиды - Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна.

Самыми преданными представителем пирамиды Сержа Саргсяна является владелец компании «Мика лимитед» Михаил Багдасаров и глава компании «Флеш» Барсег Бегларян,

- депутат Самвел Алексанян (Лфик Само), который раньше был близок с Робертом Кочаряном,

- депутат Рубен Айрапетян (Немец Рубо), который принадлежит к олигархам, связанным с криминальным миром,

- генеральный прокурор Агван Овсепян, который связан бизнесом с Самвелом Алексаняном,

- зять Сержа Саргсяна Микаел Минасян, который владеет сетью кафе «Джазве» и представителем «Филипп Морис» в Армении, принадлежай раньше Хачатуру Сукиасяну,

- депутат Арутюн Памбукян,

- брат Сержа Саргсяна Сашик Саргсян,

- предприниматель Грант Варданян.

Стержнем пирамиды Роберта Кочаряна является Гагик Царукян (Доди Гаго). Есть версия, что весь его бизнес принадлежит Роберту Кочаряну. К преданных людям последнего относятся

- его сын Седрак Кочарян,

- аргентинский предприниматель армянского происхождения Эдуардо Эрнекян, которому принадлежит аэропорт «Звартноц»,

- предприниматель Самвел Майрапетян.

Председатель парламента Овик Абраамян раньше был частью кочаряновской пирамиды, но в последний период он сформировал свою финансовую империю.

Мы считаем целесообразным предложить экспертам Вашингтона учесть теневые финансовые интересы, которые являются невидимым фактором в армянской политике. То, что мы представляем, позволяет понять связь политики и бизнеса в армянской действительности», - пишет американский посол.