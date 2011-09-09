Европа готовится закрыть кровавую страницу «1 марта»

9 сентября 2011

Объявленная в Армении последняя амнистия, сигнал к возобновлению расследования обстоятельств гибели дестяи человек в марте 2008 года и диалог власти и оппозиции означает, что страница мартовских событий можно считать закрытой. Об этом сказано в принятом накануне Мониторинговой комиссией ПАСЕ проекте резолюции, который основан на выводах содокладчиков ПАСЕ по Армении представителя Германии Акселя Фишера и британца Джона Прескотта.

При этом в проекте отмечается «обеспокоенность Комиссии нераскрытостью обстоятельств смерти 10 человек, однако приветствуется решение президента Армении заново расследовать события 1-2 марта».

Проект резолюции будет обсужден на осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге 3-7 октября.

Напомним, что на следующий день после выборов президента, 20 февраля, на площадь Свободы в Ереване пришли десятки тысяч граждан, несогласных с итогами голосования, сопровождавшегося вбрасываниями бюллетеней, препятствованием работе журналистов, избиением оппозиционеров.

Демонстранты не покидали улиц до 1 марта, когда ночью тысячи полицейских напали на палаточный городок, в котором разместились протестующие. Площадь была захвачена и блокирована. Спонтанный митинг начал собираться перед мэрией между посольствами Франции и России. Ночью людей окружили сотрудники правоохранительных органов, позже в город вошли подразделения армии.

Граждан под покровом ночи разгоняли с применением оружия. 10 человек были убиты, сотни оппозиционеров арестованы и осуждены. На 20 дней было объявлено чрезвычайное положение. На это время была запрещена деятельность нелояльных к властям СМИ.