Китаянка разделась на пороге суда. Уводить ее не спешили (ВИДЕО)

16 сентября 2011

77-летняя жительница Шанхая Чжуан Цзынгхой обнажилась в знак протеста против сноса дома. Более того - она делает это уже не в первый раз. Однако власти пока остаются глухими к ее мольбам добиться справедливости и назначить повторное рассмотрение ее дела в суде.

По словам женщины, она не получила обещанной властями компенсации за снос ее дома и в результате приняла решение судиться. Несколько тяжб она уже проиграла, но не оставляет попыток привлечь внимание власть предержащих к своей судьбе, пускай и таким экстравагантным способом, как появление на ступеньках зала суда в обнаженном виде, сообщает Newsru.com со ссылкой на Prian.ru.

Насильные выселения и снос жилых объектов - не редкость в тех районах Китая, где ведутся масштабные программы модернизации городского жилого фонда. И обнажение на публике – еще не самая радикальная форма протеста.

В июне этого года 64-летняя Чжан Шулан подожгла себя при попытке выселить ее из дома. В прошлом году от ожогов скончался 79-летний мужчина, которого также пытались выселить. А некоторые жители китайских деревень и вовсе расстались с жизнью в ходе стычек с полицией и нанятыми девелоперами "головорезами".