Взрыв прогремел у офиса Эрдогана. Есть погибшие (ВИДЕО)

20 сентября 2011

В Анкаре взорвалась бомба, заложенная на одной из оживленных улиц, прилегающих к центральной площади Кызылай - неподалеку находится резиденция премьер-министра страны.

Взрывное устройство находилось в одном из припаркованных у площади автомобилей. По данным CNN-Turk, в результате взрыва пострадали более 30 человек. В больницы Турции доставлены от 20 до 27 пострадавших, трое находятся в тяжелом состоянии. Также сообщается о двух погибших.

Как передает корреспондент Epress.am с места, полиция эвакуировала жителей близлежащих домов, а также расположенной недалеко школы. В районе 2 км вокруг места инцидента установлено оцепление, внутрь которого пускают только врачей, пожарных и стражей порядка.

Очевидцы сообщают о многочисленных разрушениях: ущерб нанесен зданиям двух больниц, сгорели стоявшие поблизости машины и пассажирский автобус.

По словам представителя местных властей, некоторые свидетели происшествия отмечают, что за некоторое время до детонации из близлежащего здания на улицу был выброшен горящий баллон с бытовым газом, после чего взорвалась одна из припаркованных рядом машин.

Между тем взрывотехники прорабатывают и версию о теракте. По их мнению, бомба могла находиться в автомашине. На месте инцидента был обнаружен подозрительный пакет, который сейчас изучается специалистами.

По информации CNN, у полицейских уже есть подозреваемые в причастности к теракту - задержана женщина, которая вела себя вызывающе.