Турция отвергла предложение США

20 сентября 2011

Глава Госдепа США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу в преддверии заседания генассамблеии ООН в Нью-Йорке обсудили возможности улучшения армяно-турецких отношений. Об этом передает AFP, не сообщая побробностей.

При этом говорится, что главной темой беседы были отношения Турции и Израиля. Клинтон призвала не нагнетать обстановку в регионе, так как обе страны воспринимаются Вашингтоном в качестве партнеров. «Сейчас не время для напряженности в регионе», - передает слова главы Госдепа высокопоставленный анонимный источник AFP.

Источник в Госдепе сообщил, что Давутоглу отверг предложение США о посредничестве в налаживании отношений Анкара-Тель-Авив.