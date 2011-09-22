В США приведен в исполнение четырежды отложенный смертный приговор

22 сентября 2011

Власти штата Джорджия привели в исполнение приговор осужденному на смертную казнь американцу Трою Дэвису, который 20 лет заявлял о своей невиновности.

Дэвису была введена смертельная инъекция. Врачи констатировали его смерть в среду, 21 сентября, в 23:08 по местному времени. Дэвиса должны были казнить несколькими часами ранее, однако незадолго до предполагаемой казни осужденный подал в Верховный суд США прошение об отмене приговора. Через более чем четыре часа стало известно, что суд отклонил просьбу о помиловании.

Троя Дэвиса признали виновным в убийстве полицейского Марка Макфейла, совершенном в 1989 году, и приговорили к смертной казни еще в 1991 году. Защита настаивала на пересмотре дела, обращая внимание на то, что семь из девяти свидетелей со стороны обвинения либо изменили свои показания, либо отказались от них.

В 2007 году, а также дважды в 2008-м Дэвису уже назначали даты казни, однако сроки переносились, в том числе однажды менее чем за два часа до приведения приговора в исполнение.

Против казни Дэвиса высказывались, в частности, папа Римский Бенедикт XVI и бывший президент США Джимми Картер, передает Лента.ru со ссылкой на AFP.