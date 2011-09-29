Скандального дирижера, оскорбившего армянского виолончелиста, уволили

29 сентября 2011

Xудожественный руководитель и главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра (ГАСО) им. Светланова Марк Горенштейн уволен с занимаемой должности.

По сообщениям российских СМИ, дирижер был уволен на фоне скандала, разгоревшегося в оркестре после Конкурса имени Чайковского. Ранее он обещал подать на Минкульт в суд, если его уволят. В настоящее время Горенштейн находится на больничном и пока никак не прокомментировал информацию об увольнении.

Марк Горенштейн недавно оказался в центре громкого скандала, когда на конкурсе имени Чайковского прилюдно оскорбил музыканта из Армении Нарека Ахназаряна.

На репетиции виолончелистов 25 июня во время выступления Нарека Ахназаряна Марк Горенштейн сказал, обращаясь к оркестру: «Пусть вас совершенно не заботит, что играет этот талант, преподнесенный нам, этот аул, вы должны играть со мной». Эта фраза покоробила присутствующих на репетиции журналистов, благодаря которым история получила общественный резонанс. Кроме того, с репетиции велась веб-трансляция на весь мир.

Ахназарян принял извинения дирижера Марка Горенштейна за сказанные в его адрес слова.

Музыканты ГАСО имени Светланова обратились в Минкульт с просьбой уволить Горенштейна в середине августа. Они утверждали, что дирижер создал в оркестре крайне тяжелые условия для работы, штрафовал музыкантов, а также обвинили его в непрофессионализме и установлении "диктатуры". Позицию коллектива ГАСО поддержали музыканты других московских оркестров.