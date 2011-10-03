Я думал, что армянский богатырь не унижает безоружных и беззащитных

3 октября 2011

Заседание символического суда на тему «Кому вредит пропаганда насилия и расизма, ведомая под видом информационной войны?» началось с просмотра двух видеороликов и одного мультфильма.

Видео представляли собой нарезку из документальной хроники карабахской войны с музыкальным сопровождением. Под азербайджанский военный марш маршировали азербайджанские военнопленные. Почти на всем протяжении сюжета в левом верхнем углу экрана был запечатлен азербайджанский флаг ввиде туалетной бумаги. Периодически появлялось изображение президента Ильхама Алиева, который благодаря монтажу целовал армянский триколор.

Но в основном в видео чередуются кадры убитых азербайджанских военных, в том числе обезображенных трупов, и мощь армянской армии. Демонстрация пленных азербайджанцев сопровождается блеянием баранов. В одном из эпизодов азербайджанского военнопленного заставляют облизать вражеский шеврон. Несколько раз в видео под дискотечную музыку показывают документальные кадры неуставных отношений в азербайджанской армии: солдатов бьют, заставляют давать друг другу пощечины и так далее. Армянские войска стреляют, бомбят, летают на самолетах, берут врагов в плен.

Анимационная лента была про случай на границе, где светлый, голубоглазый, широкоплечий армянский солдат несет караульную службу, а по ту сторону – маленький, усатый, большеголовый солдат вражеских ВС. Последний насилует барана на караульной вышке, где висит портрет президента, а под ним какашка. В этой серии азербайджанский солдат, чтобы уничтожить армянского постового, прибегает к помощи англоязычной снайперши. Та требует за услуги две канистры нефти, в одну из которой солдат писает. Снайперша берет армянина на мушку и промахивается, так как ее за зад берет возбужденной азербайджанский военнослужащий. Женщина избивает его прикладом, улетает на вертолете, успев вылить на солдата содержимое канистры.

Воспользовавшись безпомощностью военнослужащего, появившийся вновь баран решает отомстить насильнику аналогичным образом. В конце мульта нарисованный президент Азербайджана расскзазывает по ТВ о случившемся. Озвучивают персонажей с имитацией характерного акцента и использованием слов и выражений на азербайджанском.

Приглашенные на суд эксперты должны были прокомментировать увиденное, ответить на вопросы, выслушать комментарии из зала и проголосовать «за» или «против» оправданность пропаганды расизма под видом информационой войны.

Ожидаемого скандала не случилось: режиссер Армен Мазманян, который «туркам не верит генетически», не пришел, член объединения «Писателей в изгнании», один из основателей ныне правящей в Армении Республиканской партии Ваге Аветян прислал из Швеции видео со своим мнением.

Он, в частности, заявил: «К первым двум видео, на которых демонстрируется унижение азербайджанских военнопленных, мне приходилось возвращаться несколько раз, потому что я никак не мог досмотреть до конца. Я испытывал отвращение, которое ощущаю и сейчас. Мое прошлое «я» с промытыми мозгами всегда представляло, что добродетель наших героев восходит к Давиду Сасунскому (герой народного эпоса - ред.) и что армянский богатырь не может унижать безоружного и беззащитного человека.

Теперь я гораздо лучше представляю, что к чему. Эти два материала не являются частью информационной войны. А если это война, то она направлена против создателей этого видео, против тех нелюдей, которые унижают, ломают душу бедному несчастному человеку. Именно они впоследствии стали ментами и чекистами. Этот человеческий вид убивает армянского солдата в армии, измывается над ним точно также, как на кадрах, которые показывают внутреннюю кухню азербайджанской армии.

Нелишне отметить, что в сюжете делается явная реклама силы российского оружия, из чего можно сделать вывод о заказчиках подобных видео.

Кому вредит пропаганда насилия и расизма, ведомая под видом информационной войны? В первую очередь самим расистам, потому что рано или поздно их призовут к ответственности, как это произошло с расистами и фашистами всех времен. Будучи неучами, каковыми обычно являются фашисты и расисты, наши соплеменники, об этом не знают. Им присуще тупая заблуждаемость от безнаказанности.

С мультфильмом все иначе: они сделаны мастерски, остроумно и направлены на детей. И тот факт, что за 5 месяцев их просмотрели почти 90 тысяч раз, говорит о том, что они доходят до адресата – вот что опасно. Дети могут с легкостью попасться в эту ловушку. Это - широкомасштабная война против нас, цель которой заключается в превращении молодого поколения в марионеток и пушечное мясо захватнической политики на последующие десятилетия.

Считаю, что необходимо это пресекать, последовательно освещая данную проблему, уничтожая такие сайты. Для этого существуют соответстсвующие возможности. Нужно лишь организовано работать».

Далее слово взял завкафедрой общей психологии ЕГУ Грант Аванесян: «Расизм и насилие в роликах присутствуют. Они имеют конкретного адресата и доходят до него. Я провел небольшой опрос и выяснил, что положительные отклики об этих сюжетах исходят от подростков 16-19 лет. На наше поколение подобные материалы не могут повлиять. Они не направлены на интеллектуальную прослойку».

Декан кинофакультета Театрального института г-жа Саркисян: «Самокритика – вещь хорошая, но в данном случае речь идет о человеческом типе, который издевается и унижает ближнего. Мне стыдно, но не за армянина, а за людей, которых немало в каждой нации. Я говорю «нет» насилию и расизму, и армяне тут не причем – это порок всего человечества, против которого нужно бороться всем».

Психолог из Франции Герольд-Еремия Алексанян отметил, что как европеец он осуждает любые проявления ксенофобии и насилия, но, когда указанные явления приписывают армянам, следует учесть, что это – реакция на многолетние проявления фашизма со стороны турок по отношению к армянам. Французский психолог подчеркнул, что, говоря «турки», он имеет ввиду также и азербайджанцев. Алексанян говорил через переводчицу, периодически поправляя ее.

Его мнение встретило особо бурную поддержку среди присутствующих блогеров и борцов с антиармянской пропагандой, как они сами представились. В своих комментариях они указывали на то, что демонстрируемые материалы крайне непрофессиональны и дают обратный эффект. Это, как они утверждали, всего лишь симметричная реакция на то, что армянские пользователи видят в сети с азербайджанской стороны. Отмечалось, что подобное, в отличие от показанных сюжетов, делается в соседней стране на самом высоком уровне: президентом, другими чиновниками, по ТВ и так далее.

Многие выступающие, в том числе и студенты, требовали, чтобы на подобных мероприятиях обсуждали и показывали также и материалы азербайджанской пропаганды.

Модератор происходящего, руководитель «Кавказского центра миротворческих инициатив» Георгий Ванян периодически требовал держаться темы и выразил готовность принять участие в мероприятиях, которые будут организовывать присутствующие контрпропагандисты. Он также подчеркнул, что обсуждаемые два видеоролика взяты с сайта петербургских студентов армянского происхождения, которые и являются авторами оных. Из зала звучали мнения о том, что видеоролики изготовили в Баку, чтобы скомпрометировать армянскую сторону.

Когда пришло время голосовать «за» или «против» и присутствующим было сказано, что воздерживаться нельзя, то часть присутствующих покинула зал. «За» пропаганду насилия и расизма, ведомую под видом информационной войны, таким образом, высказались французский психолог и один из операторов, снимающих мероприятие. Более двадцати человек были против...

фото с southcaucasus.com