Порно-снимки поставили крест на воровской карьере любовника Саргсян

12 октября 2011

У мужчины, который фигурирует на порно-снимках армянской актрисы Анжелы Саргсян, возникли серьезные проблемы в криминальном мире, пишет газета «Жаманак». Авторитеты встретились с бывшим бойфрендом актрисы Кареном Араяном, который распротранил фотграфии в сети и находится под предварительным арестом. У него потребовали объяснений за подобный поступок, сообщают источники издания.

Кроме того, на снимках можно заметить один из отличительных знаков законника - шестиугольник, вытаттуированный на предплечии.

Ранее Араян в одном из своих интервью рассказал, что разместил в сети снимки на несколько секунд для того, чтобы его находящийся в заключении друг убедился в том, что он не насиловал Саргсян. Об изнасиловании окружению Араяна, согласно его версии, сообщила сама актриса.

Будучи сыном бывшего вора в законе Шуры, Карен Араян до последнего времени намеревался жить по воровским законам, но случившееся никак не подпадает под избранный им образ жизни, пишет «Жаманак».

Проблем у Араяна стало больше в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен», пишет газета.

Экс-любовник Саргсян обвиняется по признакам статей «распространение, реклама, а также изготовление с этой целью порнографических материалов или предметов, в том числе печатных объявлений, кино- и фотоматериалов, изображений либо других предметов» и «использование, хранение или распространение личной либо семейной информации человека без его согласия».

По первой статье предполагается штраф в 200-400 размере минимальной заработной платы (мин. – $87) или до 2 лет тюрьмы. Вторая статья предусматривает штраф либо 2-месячный арест. Ранее сообщалось, что экспертиза выявила порнографический характер снимков.

Араян в 2006 году был осужден за разбойное нападение. На свободу он вышел досрочно в 2009-м. В полиции он признался, что пошел на этот шаг, чтобы «сорвать с Анжелы фальшивую маску». Ему посоветовали сделать это партнеры Саргсян по сериалу, его главные героини.

Газета «Грапарак» писала о том, что актриса была приверженкой христианской религиозной организации «Слово жизни». Пресс-секретарь «Слова» Армен Лусьян по данному поводу заявил, что «даже если Анжела Саргсян посещала нашу церковь, я не могу комментировать этот вопрос». Он добавил, что ей не запретят и впредь посещать ее: «Мы не растаптываем людей, оказавшихся в трудной ситуации. Ей в первую очередь должно помочь ее окружение, чтобы вывести из подобного состояния, а не усугублять его», – сказал пресс-секретарь.

Ранее была распространена информация о том, что актрису из-за снимков уволили со съемок сериала «Где мой мужчина?» на телеканале «Армения». Однако в интервью «Первому информационному» актриса опровергла информацию о своем увольнении: «Дирекция телеканала сообщила мне, что я остаюсь, а те, кто не желают со мной сниматься, могут написать заявления об уходе. Руководство «Армении» знает, что я ни в чем не виновата.

Сначала я хотела уехать из Армении, так как случившееся стало для меня большим ударом, тем более здесь, где права женщины не защищены. Потом я поняла, что, если уеду, получится, что я виновата. Поэтому я буду делать все, чтобы настоящий виновник понес наказание. Я продолжу играть и докажу всем, что личная жизнь не имеет отношения к работе. И если кто-то замечает щепку в чужом глазу, значит скрывает бревно в своем».