Три смерти за 4 дня. У президента Армении требуют гарантий

13 октября 2011

В пятницу 14 октября в 13:00 перед резиденцией президента Армении стартует акция протеста, участники которой требуют, чтобы Верховный главнокомандующий гарантировал возвращение всех сыновей из армии живыми и здоровыми.

Решение об акции было принято накануне, после третьего за последние 4 дня случая гибели солдата срочной службы.

13 октября Минобороны сообщило о самоубийстве 21-летнего Арама Мелконяна, 12 октября «себя застрелил» 19-летний Юрик Нерсисян, 9-го «с собой покончил» 19-летний Владимир Асатрян.

«Этот список растет с каждым часом. Надо предпринять шаги прямо сейчас», - говорится в заявлении организаторов акции.