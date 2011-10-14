Армянская оппозиция протягивает руку «предателям и трусам»

14 октября 2011

Если Армянский национальный конгресс заявляет о необходимости объединить оппозиционное поле, то они должны были посовещаться с коллегами до начала 8-дневных круглосуточных митингов с требованием внеочередных выборов. Об этом в интервью Epress.am заявил бывший глава МИД, член партии «Свободные демократы», покинувший ряды АНК Александр Арзуманян.

«Левон Тер-Петросян на митинге 1 марта объявил, что площадь впредь станет местом общественного форума, где решения принимают все, но этого не случилось. Уважая собравшихся там людей и их требование, я не мог представить себе, чего хочет Конгресс и какова была цель этих круглосуточных митингов. Было не очень понятно, так как после каждого требования говорилось о том, что они не максималисты и готовы на уступки.

С одной стороны звучали призывы к объединению, с другой – говорилось, что кто не с ними, тот предатель и трус. Подобная риторика помешала большему вовлечению. Это – серьезное внутреннее противоречие, когда протягиваешь руку и зовешь, о когда человек приходит, они говорят, что он пиарится на фоне народа.

Это проблема не только Конгресса, но всех оппозиционных сил. Необходимо встречаться, обсуждать, предлагать решения», - сказал Арзуманян.

По словам политика, от диалога с властями на уровне делегаций выиграло руководство страны, так как он дал им возможность предстать демократами в глазах международного сообщества, следсвием чего стала резолюция ПАСЕ закрытии страницы 1 марта (силовой разгон мирной демонстрации в 2008 году, гибель 10 человек).

Отметим, что диалог оппозиция-власть был прерван после ареста молодого активиста Конгресса Тиграна Аракеляна. На прошлой неделе лидер оппозиции Левон Тер-Петросян заявил о бессмысленности продолжения переговоров и объявил, что главным требованием Конгресса впредь будет отставка президента Сержа Саргсяна.