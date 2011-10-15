15 октября 2011

Французский президент Николя Саркози в четвертый раз стал папой. СМИ сообщают, что его супруга, 43-летняя певица и актриса Карла Бруни родила ему сына. Официальных заявлений пока сделано не было.

Роды прошли в одной из престижнейших частных клиник Парижа, расположенной неподалеку от Эйфелевой башни. "На сохранение" супруга французского президента легла еще в начале недели, и все это время улица была оцеплена сотрудниками полиции, сообщает Life News.

Бывшей модели Бруни беременность далась нелегко. За месяц до родов она призналась, что очень устала "быть в положении". К тому же она очень скучала по вину и сигаретам, сообщил источник, близкий к чете Бруни-Саркози.

Напомним, что у Карлы Бруни уже есть десятилетний сын Орельен, которого она родила в2001 г. от профессора философии Рафаэля Энтовена. А у Николя Саркози есть три сына от первых двух браков - Пьер, Жан и Луи.