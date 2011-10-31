Премьер верит, что мэр Еревана не предавал команду

31 октября 2011

Премьер-министр Армении Тигран Саркисян считает, что главе кабинета министров неподобает комментировать новости. Об этом он заявил вчера после первой экономической конференции Республиканской партии Армении (РПА), отвечая на вопрос журналиста о том, правда ли, что подавший в отставку мэр Еревана Карен Карапетян предал свою команду.

«Я руководствуюсь теми разъяснениями, которые публично дал сам Карен Крапетян. У меня с ним сотсоялась встреча. Он подробно представил аргументы своей отставки, которые полностью соответствуют публичным заявлениям. Другого контекста я не вижу и не согласен с другими комментариями», - сказал Тигран Саркисян.

Столичный мэр подал в отставку на прошлой неделе. По его словам, уход обусловлен переходом на другую работу, а также причинами личного характера.

Карапетян опроверг сведения о том, что отставка обусловлена разногласиями с президентом Сержем Саргсяном или его администрацией. Новости такого рода он назвал абсурдными.