Эксперт отложила вопрос Карабаха еще на 2 года

4 ноября 2011

До Казанской встречи президентов Армении, России и Азербайджана 25 июня текущего года были надежды на то, что обе стороны договорятся, как минимум, по общим принципам урегулирования карабахского конфликта. Об этом, как передает АПА, журналистам сказала директор Европейских программ Международной кризисной группы Сабина Фрейзер.

«К сожалению, международная общественность, а также азербайджанское общество были разочарованы результатами Казанской встречи», - заявила эксперт.

Коснувшись роли Турции в переговорах по Карабаху, Фрейзер отметила, что у Анкары были «очень интересные идеи» в связи с решением конфликта: «Но у Турции с Арменией есть проблема границы, в связи с чем имеются трудности. Если Турция желает внести какой-либо вклад в переговоры по Нагорному Карабаху, она, в первую очередь, должна нормализовать отношения с Арменией».

Фрейзер подчеркнула, что в следующие два года в решении нагорно-карабахского конфликта серьезных сдвигов не ожидается: «В предстоящие два года в странах-сопредседателях - России, США и Франции состоятся выборы. Поэтому считаю, что маловероятно какое-либо оживление в переговорах».