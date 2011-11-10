2026 г. 3 июня, среда
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Украина готова способствовать переговорному процессу по Карабаху – спикер парламента

Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, и выступает за решение этой проблемы исключительно мирным путем на основе принципов и норм международного права. Об этом, говоря об урегулировании нагорно-карабагского конфликта, сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин во время встречи с председателем Милли Меджлиса Азербайджана Октаем Асадовым, сообщаетУНН.

По словам Литвина, Украина готова способствовать переговорному процессу по урегулированию упомянутого конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, в частности, в контексте председательства страны в этой организации в 2013 г.

 

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