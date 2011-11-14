Берлускони продолжает давать советы после отставки

14 ноября 2011

Сильвио Берлускони ушел в отставку с поста главы правительства Италии, однако продолжает давать советы, как улучшить ситуацию в европейской экономике, сообщает агентство Reuters.

Он заявил, что поддержать евро должен Европейский центральный банк. "Евро не имеет той опоры, которая должна быть у каждой валюты. Я говорю о банке, который бы служил кредитором последней инстанции и гарантом валюты. Им должен стать ЕЦБ, если мы хотим сохранить евро", - говорится в видеообращении экс-главы кабинета Италии.

Ранее Берлускони отметил, что продолжит оказывать влияние на итальянскую политику, несмотря на отставку. "Я не сдамся, пока не добьюсь обновления государства", - объявил бывший премьер.

Видеозапись была отправлена в эфир за минуту до оглашения решения президента об утверждении мандата Марио Монти на формирование нового правительства.

Напомним, Берлускони ушел в отставку 13 ноября с.г., в этот же день президент Италии Джорджио Наполитано утвердил мандат Монти на формирование кабинета.