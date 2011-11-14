В Армении реализуется большой план смены элит

14 ноября 2011

Перестановки в руководстве Армении носят не случайный характер, как утверждают многие местные СМИ и разчиные аналитики. Это – большой план смены элит, который был задуман сразу после выборов президента в 2008 году и начался реализовываться год назад. Об этом журналистам заявил директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян, который охарактеризовал происходящее как процесс равноудаления олигархии от власти.

При этом он подчеркнул что это не является частью предвыборной кампании, а наоборот: подготовка к предстоящим в мае парламентским выборам есть часть этого процесса. «Он заключается в попытке отстранить олигархов от принятия политических решений. Сложность процесса заключается в том, что власть в данном случае борется не с оппозицией, а с самой собой, так как эти экономические лоббистские группы находятся внутри нее, внутри правящей партии», - отметил Искандарян.

Эксперт напомнил, что год назад, когда меняли, например, министра юстиции, он не мог говорить о серьезных изменениях, но после того как в отставку подал спикер парламента – второе лицо в государстве – процесс стал очевиден. «Я не говорю, что процесс завершен или что он удастся. Мы внутри этого процесса, и это самое важное, что происходит сегодня в Армении».

На вопрос, насколько решительно в данной ситуации настроен глава государства, Искандарян ответил: «У меня не бывает личных бесед с президентом. Я сужу по публикациям и публичным выступлениям. Такие революционные изменения не могут происходить без согласия президента, они идут из президентской администрации. Только он мог инициировать этот процесс. Мы - не Швейцария и не Голландия, но в тоже время мы – не Туркмения, Россия или Азербайджан, чтобы серьезные вопросы решались росчерком пера. Поэтому происходит политическая борьба. А то, что происхдит, это – борьба, потому что люди, которые уходят, не всегда согласны с этими решениями».

Что касается роли оппозиции в лице Армянского национального конгресса в этом процессе, то она, по словам аналитика, зависит от результатов ее участия в парламентских выборах.